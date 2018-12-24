» ممثلة شهيرة: المرة الجاية هوريكم صورة بطني

24 ديسمبر 2018 - 07:38 ص

حالة جديدة من الجدل أثارتها الفنانة نسرين أمين بسبب جلسة تصويرها الأخيرة التي تعرضت للهجوم بدعوى ظهور بعض الأجزاء من جسدها.



الأزمة ليست جديدة وإنما تتجدد ، حيث ظهرت الفنانة نسرين أمين بمنظر غير لائق خلال أغسطس الماضي مما فتح عليها أبوابًا للهجوم بسبب منافاة ما ارتدته مع تقاليد الشعب المصري.



لكن نسرين كررت الأمر من جديد ، حيث ظهرت في جلسة تصوير أخرى ونالت العديد من الانتقادات عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي بدعوى ظهور بطنها.



واستنكرت "نسرين" في تصريحات تلفزيونية هجوم متابعيها على جلسة تصويرها واتهامها بظهور بطنها ، قائلة: "لم تظهر بطني ولكن المرة القادمة سوف أظهرها لهم".



يشار إلى أن نسرين أمين شاركت في رمضان 2018 بمسلسلي "عزمي وأشجان" مع حسن الرداد وإيمي سمير غانم، و"ممنوع الاقتراب أو التصوير" مع زينة وفتحي عبد

الوهاب.

