  • الإثنين 24 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:51 ص
بحث متقدم
مستشار مرسي للسودانيين: تعلموا الدرس.. وبلاش ثورة

مستشار مرسي للسودانيين: تعلموا الدرس.. وبلاش ثورة

ممثل تركي شهير: أردوغان سينتهي أمره بالشنق أو السم

ممثل تركي شهير: أردوغان سينتهى أمره بالشنق أو السم

دولار

استقرار سعر صرف الدولار بالبنوك

الأهلي

الأهلي يضم صفقة جديدة غير متوقعة .. من هو؟

أرشيفية

مفاجأة في واقعة رمي زوجة من الشباك: خانته وخدعته بمرض "السكري"

صلاح

فنان شهير يتهكم على "صلاح" ويشتم المدافعين عنه

تركي آل الشيخ

الغندور يكشف مفاجأة عن عدم حضور تركي آل الشيخ للزمالك

أتيليه هاني

شاهد القبر الذي دفن فيه "ترزي الفنانات" عشيقته داخل محله

حسن كامي

موظف بمكتبة "كامي" يكشف عن معلومات خطيرة

باتريك شانهان

"ترامب" يعلن عن خليفة "الكلب المسعور" في البنتاجون

حساسين لـ الإرهابيين: "بتاخدوا على قفاكم كل يوم"

آخر الأخبار

الإعلامي سعيد حساسين
الإعلامي سعيد حساسين

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الإبراشي يصف فستان رانيا يوسف بوصف صادم وغير متوقع

#

«الأرصاد»: لم ندخل فصل الشتاء رسميًا

#

والدة ضحية "جازان": هذا هو سبب مقتله

#

موعد ظهور "الإبراشي" على ON E وزميلته في البرنامج

قوات

الاحتلال

وزير الزراعة

الاسرائيلى

الفلسطينى


أكد النائب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، أن قطاع الأمن الوطني قام برصد بؤرة إرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية ورجال القوات المسلحة والشرطة بإحدى المناطق النائية بمدينة العريش.

وأضاف "حساسين"، خلال تقديمه برنامج "انفراد"، على قناة "الرافدين بلس"، أنه بمداهمة تلك البؤرة حدث اشتباك بإطلاق النيران مع العناصر الإرهابية لبضع ساعات والذي أسفر عن مقتل 14 من العناصر الإرهابية .

وتابع: "الأمن الوطني كل يوم يرصد ضربات جديدة لجماعات الشر، وكل يوم يدوهم على قفاهم، الكلاب دي كان معاها كمية كبيرة من العبوات الناسفة والأسلحة"، موجهًا حديثة للإرهابيين: "ثق تماما من ده، يا تعيش معانا في وسطنا زينا زيك لاما تتكل على الله، ليه تقتل ناس وضباط، ما انتوا بتبقوا زي الكلاب مرمين، ليه تدمر بيتك وأسرتك وأهلك".


 شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون.. "إحياء ديني" أم "ثأر طبقي"؟!

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

بالمصري الفصيح

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الاحتلال يحتجز وزير الزراعة الفلسطينى شرق رام الله
» فنان شهير يسخر من فستان رانيا يوسف بشكل لاذع
» فنانة شهيرة تقوم بعمل "بلوك" لخطيبها.. لماذا؟
» إحالة مدرس "شبراخيت" للمحاكمة بتهمة هتك عرض الطالبات
» ممثلة شهيرة: المرة الجاية هوريكم صورة بطني
» نعم هذا حدث بالفعل .. ولادة 3 توائم بينهما 15 سنة
» تعرف على النهاية السوداء لمغتصب ابنته بالشرقية
» إلغاء 4 فئات من السيارات في قانون المرور الجديد
» لأول مرة منذ 10 سنوات..«السيسي» يجتمع بـ«الهيئات القضائية»
» "التموين" توضح معلومة هامة بشأن البطاقات الجديدة
» الجيش السوداني يؤكد دعمه لـ"البشير"

استطلاع رأي

من هي أفضل إعلامية في مصر عام 2018؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين