أول تعليق من موسى على حكم القضاء برفض إيقاف برنامجه

عقب الإعلامي أحمد موسى، على قرار القضاء الإداري برفض الدعوى المقامة لوقف برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه على فضائية "صدى البلد" .

وقال "موسى" خلال حلقة اليوم من البرنامج: "الحمد لله، قضاء مصر نزيه وشريف"، مضيفًا: "لدينا ثقة كبيرة في القضاة الأجلاء، وحينما ينطق القضاء المصري فلا مجال للحديث أو التشكيك".

وأضاف: "ده مش أول حكم يكون في صالحي، في قضايا كتير وأحكام كتير في صالحنا بس إحنا مش بنرضي نقول".

وجاء بحيثيات الحكم أن موسي لم يخالف ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي كما أدعى أحد المحامين فى دعواه، وأنه التزم الحيادية والمهنية فى برنامجه، وأنه غير مسئول عما يحدث من بعض ضيوفه.

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