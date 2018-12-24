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مقتل وإصابة 7 أطفال فى انفجار قنبلة بجنوب السودان

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انفجار قنبلة صوت بالقرب من ”النيابة العسكرية” بأسوان دون إصابات
انفجار قنبلة صوت بالقرب من ”النيابة العسكرية” بأسوان دون إصابات

وكالات- الدويني فولي

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أفاد راديو تمازج السوداني، اليوم الإثنين، بمقتل طفلين وإصابة 5 آخرين إثر انفجار قنبلة في مقاطعة دوك بانيانق في ولاية جونقلي بجنوب السودان.

ونقل الراديو السوداني عن محافظ مقاطعة دوك بانيانق، جونقلي قوال جواج، توضيحه، أن عددا من الأطفال كانوا يرعون الأبقار في بيام "كاتشونق" الخميس الماضي، وعثروا على قنبلة وبدأوا يلعبون بها، الأمر الذي أدى إلى الانفجار.

وكشف "جواج" عن أن الانفجار أسفر عن مقتل طفلين وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة.

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