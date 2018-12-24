  • الإثنين 24 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:48 ص
بحث متقدم
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

"الغضبان" يزف خبرًا سارًا لأهالي بورسعيد

الرئيس السيسي

السيسى يشهد احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة

لوكربي

إيران المسئولة عن طائرة "لوكربى".. وليس القذافى

الإعلامية ريهام سعيد

متصلة تحرج ريهام سعيد على الهواء

زوكريبرج

"زوكربيرج" الخاسر الأكبر.. 511 مليار دولار خسارة لأغنياء العالم

من الحدث

ختام فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك "العقبة 4"

الحكومة تفقد السيطرة على أنفلونزا الطيور

موعد تطبيق قانون حظر تداول الطيور الحية

مستشار مرسي للسودانيين: تعلموا الدرس.. وبلاش ثورة

مستشار مرسي للسودانيين: تعلموا الدرس.. وبلاش ثورة

ممثل تركي شهير: أردوغان سينتهي أمره بالشنق أو السم

ممثل تركي شهير: أردوغان سينتهى أمره بالشنق أو السم

دولار

استقرار سعر صرف الدولار بالبنوك

ختام فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك "العقبة 4"

الحياة السياسية

من الحدث
من الحدث

المحرر العسكري

أخبار متعلقة
#

مصر واليونان وقبرص تنفذ التدريب المشترك "ميدوزا – 7"

#

مصر تنفذ التدريب البحرى الجوى المشترك "ميدوزا – 7"

#

انطلاق فعاليات تدريب "درع العرب – 1" بقاعدة محمد نجيب

#

المظلات المصرية والروسية تواصلان التدريب فى "حماة الصداقة 3"

مصر

الاردن

العقبة

التدريب المشترك

اختتمت فعاليات التدريب المصرى الأردنى المشترك "العقبة 4"، والذى شارك فى تنفيذه عناصر من القوات البرية والبحرية والقوات الخاصة المصرية والأردنية، والذى جرت فعالياته بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الأيام الماضية، ويأتى ضمن خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين بهدف توحيد المفاهيم العسكرية وتبادل الخبرات التدريبية.

بدأت المرحلة النهائية للتدريب بعرض لمديرية التدريب العسكرى الأردنية الذى تضمن مراحل الإعداد والتنفيذ للتدريب بدءً من وصول القوات المصرية إلى أماكن التدريب، مرورًا بالتدريب المسبق على الموضوعات العامة والتخصصية، وانتهاء بإجراءات التحضير والتجهيز للأفراد والأسلحة والمعدات المشاركة فى التدريب، ومراحل تنفيذ الرمايات النمطية وغير النمطية داخل ميادين التدريب المختلفة.

وقامت عناصر من القوات الجوية بتنفيذ عمليات الإسقاط والإبرار الجوى للمجموعات القتالية من وحدات المظلات المصرية والأردنية لتطويق مسرح القتال وتهيئة أنسب الظروف لدفع القوة الرئيسية للهجوم من عدة اتجاهات، ومداهمة المنشآت والمبانى التى تسيطر عليها العناصر الإرهابية ومحاصرتها والقضاء عليها، وتنفيذ بيان عملى على عمليات العزل والتطويق واستخدام فرق مكافحة المفرقعات والعبوات الناسفة، وتنظيم الكمائن وشن الإغارات وتحرير الرهائن والمحتجزين ، وتدمير مناطق التأمين الإدارى والأسلحة والذخائر الخاصة بالعناصر الإرهابية مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات لضمان الحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء، وتنفيذ أعمال التمشيط والبحث عن الألغام الأرضية وإبطالها.

تزامنت المرحلة مع تنفيذ الوحدات الخاصة البحرية المصرية والأردنية عدد من الأنشطة البارزة شملت تنفيذ عملية إنزال جوى من الطائرة البلاك هوك على متن إحدى القطع البحرية ، كما تم تنفيذ الإغارة على عدد من الأهداف الساحلية المعادية والاشتباك معها وتدميرها بواسطة عناصر من الضفادع البشرية والصاعقة البحرية باستخدام اللنشات السريعة .

كما تضمنت المرحلة النهائية تنفيذ قفزة الصداقة المشتركة لعناصر المظلات الأردنية والمصرية .

من جانبه أبدى اللواء الركن  مصلح فلاح المعايطة مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب للقوات المسلحة الأردنية امتنانه بالمستوى الذى أظهرته القوات المشاركة فى التدريب، مؤكداً أن التدريب يهدف إلى التعاون المثمر بين القوات المسلحة لكلا البلدين، مشيراً إلى أن هناك تعاونا وعلاقات تاريخية راسخة وحروب مشتركة قدمت خلالها مصر والأردن شهداء للدفاع عن القضايا العربية، وأن مصر تمتلك واحداً من أقوى الجيوش على مستوى العالم ، والمشهود له بالتفوق والتنظيم لدرجة تدعو للاحترام والفخر للعرب أجمع.

حضر المرحلة النهائية للتدريب رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة المصرية ومساعد رئيس هيئة الأركان الأردنية للعمليات والتدريب وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأردنية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون.. "إحياء ديني" أم "ثأر طبقي"؟!

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

بالمصري الفصيح

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» عودة بعثة الأهلي من إثيوبيا بعد الخسارة أمام جيما
» الاحتلال يحتجز وزير الزراعة الفلسطينى شرق رام الله
» فنان شهير يسخر من فستان رانيا يوسف بشكل لاذع
» فنانة شهيرة تقوم بعمل "بلوك" لخطيبها.. لماذا؟
» إحالة مدرس "شبراخيت" للمحاكمة بتهمة هتك عرض الطالبات
» ممثلة شهيرة: المرة الجاية هوريكم صورة بطني
» نعم هذا حدث بالفعل .. ولادة 3 توائم بينهما 15 سنة
» تعرف على النهاية السوداء لمغتصب ابنته بالشرقية
» إلغاء 4 فئات من السيارات في قانون المرور الجديد
» لأول مرة منذ 10 سنوات..«السيسي» يجتمع بـ«الهيئات القضائية»
» "التموين" توضح معلومة هامة بشأن البطاقات الجديدة

استطلاع رأي

من هي أفضل إعلامية في مصر عام 2018؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين