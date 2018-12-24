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وزير التعليم:

«مفيش علمى وأدبى فى النظام الجديد للثانوية العامة»

الحياة السياسية

الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

متابعات - الدويني فولي

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وزير التعليم

الثانوية العامة

علمي

ادبي

النظام الجديد

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المرحلة الثانوية في النظام التعليمي الجديد، لن تشتمل التفرقة بين قسمي العلمي والأدبي، لأن هذا الأمر لم يعد متناسقًا مع الفلسفة الجديدة للمنظومة التعليمية.

وأضاف «شوقي»، خلال لقائه مع برنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه بالنسبة للطلاب الذي يودون الالتحاق بكلية الطب على سبيل المثال في ظل هذا النظام الجديد، سيكون عليهم اختيار المواد التي تؤهلهم للالتحاق بهذه الكلية، معقبًا: «ساعتها الطب هتقول له لازم تكون واخد مواد معينة وهيبقى بيختار على حسب ميوله».

ونفى «شوقي» ما يتردد بشأن إلغاء تدريس اللغة الإنجليزية في المراحل الابتدائية، موضحًا أن الطالب في هذه المرحلة سيدرس اللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة العربية، منذ الحضانة، وسيدرس لغة أجنبية ثانية في الإعدادية، ومن الممكن أن يختار لغة أجنبية ثالثة إذا أراد.

وشدد على أن هذه المستجدات في النظام التعليمي الجديد، لن يشهدها سوى طلاب الصف الأول الابتدائي الحاليين، عندما ينتقلون إلى المراحل التعليمية التالية.

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