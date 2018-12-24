متصلة تحرج ريهام سعيد على الهواء

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الشيشية


تعرضت الإعلامية ريهام سعيد لموقف محرج بعد أن عاتبتها متصلة تدعى "مريم" من محافظة القليوبية على تدخينها الشيشة وإفصاحها عن ذلك".

وقالت مريم في مداخلة هاتفية لبرنامج "صبايا" المذاع عبر فضائية "الحياة" مع ريهام سعيد: "أنا زعلت جدًا لما عرفت إن حضرتك بتشربي شيشة وبتمنى إنك متشربهاش علشان أنا بحبك قوى".

وردت عليها ريهام سعيد أنها تتمنى أن تقلع عن تدخين الشيشة مضيفة: "ادعي لي عشان أنا بقيت دلوقتي لما بطلع السلم بتعب ولما بجري بتعب ولما بقعد بتعب وأنا مش بشرب شيشة كل يوم دي كل أسبوعين تلاتة".

كانت ريهام سعيد قد اعترفت بتدخينها لـ"الشيشة" منذ سنوات بعدما علمتها صديقتها اللبنانية تدخينها، لافتة إلي أنها كانت تنظر للسيدة المدخنة على أن التدخين "عيب" ولكنها اكتشفت فيما بعد أن التدخين مضر وليس عيبًا.

وأوضحت ريهام سعيد أنها وجدت "الشيشة" مسلية نظرًا لأنها لا تهتم بمشاركة صديقاتها في حكايات الموضة والأزياء وتستعيض ذلك بتدخين الشيشة معقبة: "أنا بنفخ التنفيخة دي مبعرفش أخدها على صدري وهي حاجة غلط وسيئة جدًا جدًا".


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