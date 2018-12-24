طلب غريب لطبيب نساء وتوليد بشأن شهادات الميلاد

24 ديسمبر 2018 - 10:42 ص

أكد الدكتور أحمد يوسف، أستاذ النساء والتوليد بجامعة بنها، أن زيادة نسبة الولادة القيصرية ظاهرة عالمية وليس في مصر فقط، لافتًا إلى أن مصر الأعلى في العالم في نسبة الولادة القيصرية.

وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الولادة الطبيعية هي الأصل، وبها كل الأمان، والولادة القيصرية ليست بديلاً للولادة الطبيعية إلا في بعض الحالات.

واقترح إضافة خانة "نوع الولادة" في شهادات الميلاد للتمكن من تحديد نسبة الولادة القيصرية، موضحًا أن نسبة الولادة القيصرية في مصر أكثر من 75%.

وأشار إلى أن المعتقدات السائدة بين المواطنين سبب انتشار عملية الولادة القيصرية، وأنه توجد ملاحقات قضائية عنيفة بين حالات وأطباء بسبب عمليات الولادة القيصرية.