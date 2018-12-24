  • الإثنين 24 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:42 م
بحث متقدم
فيديو نادر.. للشعراوي عن " الصحابي معاوية"

فيديو نادر للشعراوي عن "الصحابي معاوية"

صلاح

جائزة جديدة لـ"صلاح".. تعرف عليها

الأهلي

الأهلى يقترب من التعاقد مع مدافع العهد اللبنانى

ترامب وأردوغان

ترامب لأردوغان: "سوريا مِلك لك"

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

"الغضبان" يزف خبرًا سارًا لأهالي بورسعيد

الرئيس السيسي

السيسى يشهد احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة

لوكربي

إيران المسئولة عن طائرة "لوكربى".. وليس القذافى

الإعلامية ريهام سعيد

متصلة تحرج ريهام سعيد على الهواء

زوكريبرج

"زوكربيرج" الخاسر الأكبر.. 511 مليار دولار خسارة لأغنياء العالم

من الحدث

ختام فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك "العقبة 4"

اكتشاف علاج يقضي على الإيدز نهائيًا

الصفحة الأخيرة

"الصحة العالمية": كوبا تقضي على انتقال «الإيدز» من الأم لطفلها
"الصحة العالمية": كوبا تقضي على انتقال «الإيدز» من الأم لطفلها

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

أبرزها الضرائب العقاربة.. البرلمان يوافق نهائيًا على 6 قوانين

#

طرح أول علاج "نهائي" للسرطان بالأسواق

#

هل تعلم أننا كنا نطهو الأرز بشكل خاطيء؟ .. إليك الطريقة الصحيحة

#

دراسة: «براز» الأطفال يقوى المناعة ويحسن الهضم

اكتشف علماء معهد "Pasteur" في باريس، علاجًا ينهي فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، ونجحوا في تدمير الخلايا المصابة بالفيروس.

ونشرت المجلة الطبية "Cell Metabolism " نتائج الدراسة التي تكشف توصل العلماء لطريقة فعالة تقضي على الخلايا المصابة، وجاء فيها أنه بفضل مثبطات النشاط الأيضي، تمكن العلماء من تدمير هذه الخلايا المصابة، الأمر الذي يفتح إمكانية تطوير مسارات جديدة نحو العلاج.

ويسعى العلماء؛ لتقييم مثبطات التمثيل الغذائي في الجسم، ومن الناحية النظرية، إذا كان مستوى النشاط الفيروسي منخفضًا، فإن تدمير الخلية التي يختبئ فيها فيروس نقص المناعة المكتسبة، ويستمد الطاقة  منها، يمكن أن يمنعه من الانتشار في الجسم وربما يقضي عليه تمامًا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون.. "إحياء ديني" أم "ثأر طبقي"؟!

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

بالمصري الفصيح

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلي يحصل على استغناء من دجلة عن "مرعي"
» عودة بعثة الأهلي من إثيوبيا بعد الخسارة أمام جيما
» الاحتلال يحتجز وزير الزراعة الفلسطينى شرق رام الله
» فنان شهير يسخر من فستان رانيا يوسف بشكل لاذع
» فنانة شهيرة تقوم بعمل "بلوك" لخطيبها.. لماذا؟
» إحالة مدرس "شبراخيت" للمحاكمة بتهمة هتك عرض الطالبات
» ممثلة شهيرة: المرة الجاية هوريكم صورة بطني
» نعم هذا حدث بالفعل .. ولادة 3 توائم بينهما 15 سنة
» تعرف على النهاية السوداء لمغتصب ابنته بالشرقية
» إلغاء 4 فئات من السيارات في قانون المرور الجديد
» لأول مرة منذ 10 سنوات..«السيسي» يجتمع بـ«الهيئات القضائية»

استطلاع رأي

من هي أفضل إعلامية في مصر عام 2018؟

  • عصر

    02:45 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين