"الغضبان" يزف خبرًا سارًا لأهالي بورسعيد

24 ديسمبر 2018 - 11:29 ص

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتجهيز المحافظة لاستقبال الكيانات الاقتصادية العملاقة، ولتحقيق ذلك لابد من تطوير شوارع المحافظة والمساكن والتجارة تتحول من عشوائية إلى منظمة.

وأضاف "الغضبان"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير ببرنامج "مصر النهاردة"، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه تم إنشاء سوق للأسماك الأفضل في الشرق الأوسط، معلقًا: "الرئيس السيسي كان يتابع عملية الإنشاء لحظة بلحظة، وخلال أيام قليلة سيتم افتتاحه ".

وتابع: "سوق السمك سيشمل تجار الجملة والتجزئة من محافظة بورسعيد وخارجها"، مؤكدًا أن الهدف من إنشاء السوق تقديم خدمات مميزة للمواطن والسيطرة على الأسعار.