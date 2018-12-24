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الأهلى يتعاقد مع مدافع دجلة والإعلان خلال ساعات

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مدافع دجلة يقترب من الانتقال للأهلي

نجح مسئولو النادي الأهلي، في التوصل لاتفاق مع نظرائهم في وادي دجلة، يقضي بالحصول على خدمات مدافع فريق الكرة بالأخير محمود مرعي، لمدة أربع سنوات ونصف في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويبحث المارد الأحمر عن تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين، للخروج بالفريق من كبوته خلال الفترة المقبلة، بعد خسارة نهائي دورى أبطال أفريقيا، وتوديع البطولة العربية.

مصدر داخل القلعة الحمراء، كشف عن أن التعاقد مع مدافع دجلة سيكون مقابل 15 مليون جنيه، على أن يكون الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال ساعات.

محمود مرعي يعد أحد المدافعين المتميزين في الدوري المصري، بعد ظهوره مع فريقه بمستوى ثابت وجيد خلال الفترة الأخيرة.

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