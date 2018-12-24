  • الإثنين 24 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:14 م
بحث متقدم
شيخ الأزهر والملك سلمان

سر لقاء شيخ الأزهر الملك سلمان

البرلمان

استمرار تجاهل الوزراء لـ«البرلمان» وحالة غضب بين النواب

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

الأعلى للإعلام يناقش أزمة «الاعتداء على الصحفيين»

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

البرلمان يحتفي بمئوية «السادات»: رجل الحرب والسلام

المهندس طارق الملا وزير البترول

الكشف عن إنجاز غير مسبوق لمصر

الأرصاد

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية الأربعاء والخميس

الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان

رئيس البرلمان: دخلنا مرحلة الفقر المائي

الرئيس

الرئيس يشهد احتفالية اليوم العالمي لـ"ذوي الإعاقة"

الجامعة العربية: عضوية سورا ما زالت مجمدة

الجامعة العربية: عضوية سوريا ما زالت مجمدة

بالفيديو.. حساسين لـ"أبلة فاهيتا": "اتلمي"

تأييد حبس مراسل "أبلة فاهيتا" 6 أشهر

شاهد..

لحظة وصول السيسي لاحتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة

آخر الأخبار

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

السيسى يشهد احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة

#

«السيسي»: استقلال القضاء ركن أساسي في بنيان المجتمع

#

لأول مرة منذ 10 سنوات..«السيسي» يجتمع بـ«الهيئات القضائية»

#

بالصور.. "متى" تشارك فى الاحتفال باليوم العالمى لذوى الإعاقة

السيسي

احتفالية

التجمع الخامس

قارون باختلاف


وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قاعة المنارة بالتجمع الخامس، للمشاركة في احتفالية "قادرون باختلاف"، التي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة بالمشاركة مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي.

وتتضمن الاحتفالية عددًا من العروض الغنائية والاستعراضية يقدمها أبناؤنا من ذوي الإعاقات المختلفة، وبمشاركة عدد من النجوم، منهم الفنانة دنيا سمير غانم، ورجاء الجداوى، وعمرو يوسف سفير الاتحاد، إضافة إلى عرض أوركسترا الشباب والرياضة.


شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون.. "إحياء ديني" أم "ثأر طبقي"؟!

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

بالمصري الفصيح

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على شرط «مورينيو» لتدريب ريال مدريد
» 27 ديسمبر نظر قضية "فساد القمح الكبرى"
» صلاح في مران ليفربول استعدادا لـ نيوكاسل
» تأجيل محاكمة 32 متهمًا بـ"خلية ميكروباص" لـ13 يناير
» الرئيس يشهد احتفالية اليوم العالمي لـ"ذوي الإعاقة"
» الأهلي يحصل على استغناء من دجلة عن "مرعي"
» عودة بعثة الأهلي من إثيوبيا بعد الخسارة أمام جيما
» الاحتلال يحتجز وزير الزراعة الفلسطينى شرق رام الله
» فنان شهير يسخر من فستان رانيا يوسف بشكل لاذع
» فنانة شهيرة تقوم بعمل "بلوك" لخطيبها.. لماذا؟
» إحالة مدرس "شبراخيت" للمحاكمة بتهمة هتك عرض الطالبات

استطلاع رأي

من هي أفضل إعلامية في مصر عام 2018؟

  • عشاء

    06:33 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين