البرلمان يحتفي بمئوية «السادات»: رجل الحرب والسلام

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وجه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، باسمه واسم البرلمان، التحية والعرفان لروح الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، الذي قال عنه إنه «استشهد على محراب الوطنية المصرية، وأعطى المثل للمصريين جميعا بأن تكون مصلحة البلاد وسلامة أراضيها هو المبتغى، ورخاء وأمن واستقرار الشعب هو الوجهة والمقصد، واستحق بجدارة أن تخلد ذكراه في تاريخ البطولة والشرف».

وقال «عبدالعال» خلال الجلسة العامة للبرلمان، الإثنين، «تمر اليوم الذكرى المئوية لمولد الرئيس السادات، الذي وهب حياته لخدمة وطنه، وتولى زمام المسؤولية في لحظة تاريخية شديدة المرارة والصعوبة في مصر والأمة العربية، واستطاع بكل حنكة أن يخلق من اليأس أملاً، ويحول مرارة الهزيمة إلى نصر يفخر به كل مصر وعربي إلى يومنا هذا».

وأضاف أن «الرئيس الراحل أعاد الحق المصري المغتصب، واسترد كرامة المصريين، وطهر أرض مصر من دنس الاحتلال»، مشيراً إلى أن «الرئيس السادات كان رجلاً عسكرياً من الطراز الفريد، ورمزا حيا للوطنية والواقعية في إدارة دفة الحكم في البلاد، ووضع مصالح الوطن العليا فوق أي مصلحة حتى واجه الكثير من الصعوبات والعقبات، وتحمل الكثير من النقض والهجوم للوصول إلى هدف اسمي وهو أن يعيش كل مصري في وطنه مرفوع القامة آمنا على مستقبله في ظل السلام.. ومازالت تضحيات أبنائنا من القوات المسلحة مستمرة، ولهم منا كل التحية والتقدير».


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