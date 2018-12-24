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استمرار تجاهل الوزراء لـ«البرلمان» وحالة غضب بين النواب

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محمد فضل- متابعات

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رغم التحذيرات التي أطلقها الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، للحكومة بسبب تغيب الوزراء عن حضور الجلسات، واصل عدد من الوزراء، اليوم الاثنين، تجاهل حضور اجتماعات بعض اللجان التى عقدت لمناقشة عدة موضوعات هامة.

ففي لجنة الزراعة، سيطرت حالة من الغضب على نواب اللجنة بسبب عدم حضور ممثل للوزارة أثناء مناقشة طلب إحاطة، بشأن عدم تسليم عقود الملكية النهائية لصغار ملاك أراضي الإصلاح الزراعي منذ عام 1961 بمركزي الخارجة وباريس بمحافظة الوادي الجديد رغم سدادهم لجميع الأقساط، وقررت اللجنة تأجيل اجتماعها.

وقال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري: إن «اللجنة سترسل مذكرة لرئيس البرلمان اليوم، بشأن استمرار ظاهرة الغياب المتكرر لممثلي الوزارات»، مطالبا باستدعاء وزير الزراعة لحضور اجتماع اللجنة المقبل لمناقشة طلب الإحاطة سالف الذكر.

وأضاف: «لن يتم مناقشة الطلب إلا فى حضور الوزير وممثلين عن الجهات المختصة، بالإضافة لإيجاد حل لعدم حضور ممثلي الوزارات أثناء نظر الطلبات باللجنة».

من جانبها، قررت أيضا لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تأجيل اجتماعها، لعدم حضور تمثيل مناسب، للرد على طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التموين، بشأن مشاكل بطاقات التموين، وأمور أخرى تدخل فى اختصاص الوزارة.

وقال رئيس اللجنة: إن «الوزارة خاطبت اللجنة»، وأشارت إلى حضور 7 ممثلين عن الوزارة معنيين بمنظومة الدعم وبطاقات التموين، ولم يحضر سوى 3 فقط، وأعلن تأجيل الجلسة لحين حضور تمثيل مناسب من الوزارة.

فيما شهدت لجنة المشروعات الصغيرة، برئاسة النائب محمد مرعي، أزمة بسبب عدم حضور محافظ القاهرة لاجتماع اللجنة، الذى عقد لمناقشة طلب إحاطة للنائب رضا البلتاجي، بشأن الاعتداء على أرض خصصتها محافظة القاهرة لإنشاء مدينة صناعية بمنطقة كفر العلو بحلوان، تقدر مساحتها بنحو مليون و800 ألف متر مربع.

وعنف النائب محمد مرعي، رئيس اللجنة، ممثلي المحافظة، لعدم حضور محافظ القاهرة، ما دعا «البلتاجي» لطلب تأجيل المناقشة لحين حضور المحافظ، إلا أن رئيس اللجنة طلب استمرار المناقشة، قائلا: «التأخير مش في مصلحة القضية، ومش عايزين الأرض تضيع»، موضحاً أن سعر الأرض تجاوز المليار جنيه ويتم الاعتداء عليها يومياً.


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