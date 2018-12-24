» تعرف على شرط «مورينيو» لتدريب ريال مدريد

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رحيل راموس

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن طلبه رحيل سيرجيو راموس، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، من أجل الموافقة على تدريب الفريق الملكي.

وذكر موقع "دون بالون" الإسباني أن جوزيه مورينيو توصل لاتفاق مع فلورنتينو بيريز، رئيس نادى ريال مدريد، يقضي برحيل العديد من لاعبى الريال، في مقدمتهم سيرجيو راموس نظير الموافقة على العودة لتدريب الفريق الملكي.

وأضاف الموقع أن مورينيو سيطالب إدارة الريال بالتعاقد مع المدافع الكولومبي دافينسون سانشيز لاعب نادي توتنهام ليحل محل راموس، موضحا أن صفقة ضم لاعب توتنهام ستكلف خزينة الريال نحو 60 مليون يورو.

وسبق أن تولى "مورينيو" تدريب ريال مدريد لمدة 3 مواسم، قاد خلالها الفريق الملكي للحصول على الدوري الإسباني "الليجا" وكأس ملك إسبانيا.


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