تأجيل محاكمة المتهمين فى إرهاب كنتاكى لـ27 ديسمبر

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الإرهاب

الجنايات

كنتاكي

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد إمناء الشرطة بطره، محاكمة 4 متهمين بينهم 3 هاربين فى احداث إرهاب " مطعم كنتاكى " وموبينيل الهرم بمنطقة الجيزه والمقيدة برقم28938 لسنة 2018 جنايات الهرم لجلسة 27 ديسمبر الجاري لعدم حضور المتهمين من محبسهم لدواع أمنية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رأفت زكى محمود وعمرو سعيد قنديل بسكرتارية حمدى الشناوى.

كان المستشار حاتم أحمد فاضل المحامى العام الاول لنيابة جنوب الجيزة الكلية احالة 4 متهمين  وهم حسان حسانين حسين وعمر عطية عبد الفتاح وعاصم حامد السيد محمود وعبد الرحمن اسامخ فوْاد أحمد للجنايات لمحاكمتهم لاتهامهم بقتل المجنى عليه احمد خطاب لغرض إرهابى .

ترجع واقع القضية فى 27 يناير 2015بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة قتلوا واخرون مجهولون المجنى عليه مع سبق الاصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يتصادف وجوده بداخل مطعم كنتاكى وبمحيطه واعدوا لهذا الغرض الاسلحة النارية والبيضاء وادوات مما تستعمل فى الاعتداء على الاشخاص ، وتوجهوا إلى ذلك المطعم الذى يرتاده العامه واطلقوا وابل من الأعيرة النارية والبيضاء والخرطوش وادوات تستعمل فى الأعتداء على الأشخاص  ، وما ان أبصروا المجنى عليه حتى أعتدوا عليه بما فى حوزتهم من أسلحة وأدوات قاصدين من ذلك إزهاق روحه محدثين به إصابات اودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى .


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