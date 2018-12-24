  • الإثنين 24 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:52 م
بحث متقدم
السيسي

بالفيديو..«السيسي» لـ«رجاء الجداوي»: هتفضلي شيك جدًا

مجلس النواب

خطة برلمانية لاحتواء المختلين عقليا بالشوارع

الاخوان

أمريكا تستغل «الإخوان» لاحتلال الدول عسكريا واقتصاديا

الدين الخارجي

5 حلول تمكن مصر من الوفاء بالتزاماتها الخارجية

شيخ الأزهر والملك سلمان

سر لقاء شيخ الأزهر الملك سلمان

محمد صلاح

صلاح النجم الأبرز في الدوري الإنجليزي لعام 2018

وزير الخارجية

وزير الخارجية يشارك في مبادرة "100 مليون صحة"

المهندس طارق الملا وزير البترول

الكشف عن إنجاز غير مسبوق لمصر

الأرصاد

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية الأربعاء والخميس

البرلمان

استمرار تجاهل الوزراء لـ«البرلمان» وحالة غضب بين النواب

غدا محاكمة 30 متهمًا بـ"داعش الوراق"

قضايا وحوادث

داعش
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

تأجيل محاكمة 30 متهمًا بـ"داعش الوراق" لـ25 ديسمبر

#

ننشر مرافعة الدفاع عن متهمي "داعش الوراق" الإرهابي

#

غدا محاكمة 30 متهمًا بـ"داعش الوراق"

#

غدا محاكمة 30 متهمًا بـ"داعش الوراق"

الإرهاب

داعش

الجنايات

تنظر غدا الثلاثاء محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة  بطرة، محاكمة 30 متهمًا لقيامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى بالوراق  رقم 147 لسنة 2018 قسم الوراق  .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد.وبسكرتارية معتزمدحت ووليد رشاد.

كانت النيابة أسندت للمتهمين بأنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى 27 فبراير2018، بمحافظات الجيزة والإسكندرية ومرسى مطروح ودمياط وأسوان بجمهورية مصر العربية وخارجها، انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون.. "إحياء ديني" أم "ثأر طبقي"؟!

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

بالمصري الفصيح

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «الداخلية» تكشف لغز مقتل كويتي
» تعرف على مجموعة الأهلي والإسماعيلي في دوري الأبطال
» إصابة 14 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة
» البرلمان العربي يطالب «التشيك» بعدم نقل سفارتها إلى إسرائيل
» "الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 379 مشروعا بالمدن الجديدة
» أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على الاحتجاجات السودانية
» مسؤولون سعوديون كبار يتوجهون إلى قصر الملك سلمان
» إيقاف وليد صلاح مباراتين وإحالة الطويلة إلى لجنة الانضباط
» انتخابات مبكرة في إسرائيل أبريل القادم
» شركة إماراتية كبرى تعلن الاستثمار في التعليم المصري
» تسونامي إندونيسيا.. المواطنون يصعدون إلى المرتفعات خشية الغرق

استطلاع رأي

من هي أفضل إعلامية في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين