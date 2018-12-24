ضبط عامل أحذية أثناء التنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر

24 ديسمبر 2018 - 06:19 م

تمكن رجال مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر ، من ضبط عامل أحذية لقيامه بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم، وتم ضبط تمثال آثرى قام المتهم بإخفائه لدى صاحب ورشة أحذية "حسن النية".

كان رجال مباحث الدرب الأحمر قد تلقوا بلاغ من "أيمن.م"، موظف بالمعاش يتضرر من قيام "سمير.ح"، 34 سنة عامل أحذية ، لقيامه بالحفر فى منزل ملك الأخير وقيامه بالتنقيب عن الآثار، وعقب التأكد من صحة المعلومة تم القبض على المتهم أثناء التنقيب عن الآثار، وعثر على حفرة عمقها 10 متر وقطرها متر ونصف .

وأضافت التحريات عن قيام المشكو فى حقه بالعثو على قطعة تمثال اثرى وقام بإخفائه عند "م.ف" 78 صاحب ورشة أحذية "حسن النية"، تبين أن التمثال عبارة عن تمثال "للملك رمسيس ، بطول 25 سم وعرض 5 سم يشتبه فى أثريته ، جارى عرضه على مفتش الأثار ، وبمواجهة الأخير بما جاء بأقوال المتهم أيدها وأقر باستلامه الحقيبة منه على سبيل الأمانة دون علمه بمحتواها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.