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إصابة 14 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة

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مسيرة بحرية فى غزة
مسيرة بحرية فى غزة

وكالات - خالد الشرقاوي

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أُصيب 14 فلسطينيًا مساء اليوم الاثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في مسيرة سلمية، نُظمت على الساحل الشمالي لقطاع غزة .

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب لها أصدرته اليوم: " إصابة 14 فلسطينيًا بالرصاص الحي خلال المسيرة البحرية ".

واحتشد عشرات الفلسطينيين مساء اليوم قبالة شاطئ شمالي قطاع غزة، للمشاركة في المسيرة، للمطالبة بكسر الحصار عن قطاع غزة .

وتأتي هذه المسيرة، ضمن ما يعرف بـ"مسيرات العودة" التي بدأت نهاية مارس الماضي، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 240 فلسطينيا وجرح عشرات الآلاف.


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