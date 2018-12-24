» تعرف على مجموعة الأهلي والإسماعيلي في دوري الأبطال

24 ديسمبر 2018 - 06:23 م

ينتظر عشاق كرة القدم الإفريقية الجمعة المقبل لمتابعة قرعة بطولة دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا ودور الـ 32 من منافسات الكونفيدرالية .

ويقع الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي بطلا النسختين الأخيرتين مع وصيفهما الأهلي المصري في التصنيف الأول رفقة تي بي مازيمبي الكونغولي.

ويحتوى التصنيف الثاني أندية الإفريقي التونسي، فيتا كلوب الكونغولي وصيف كأس الكونفدرالية هذا العام، ماميلودي صن داونز بطل أفريقيا 2016 وحوريا كوناكري الغيني.

أما باقي الأندية فجاءت كالآتي: الإسماعلي المصري، وأسيك ميموزا الإيفواري، أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، سيمبا التنزاني، شباب قسنطينة الجزائري، وشبيبة الساورة الجزائري، بلاتينيوم من زيمبابوي، لوبي ستارز النيجيري.