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"هيرميس للتعليم" تحصد 119 مليون دولار تعهدات استثمارية

مال وأعمال

هيرمس
هيرمس

عصام الشربيني

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أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة إتمام الإغلاق الأول لصندوق الاستثمار الذي يديره قطاع الاستثمار المباشر بالشركة ويركز على قطاع التعليم الأساسي في مصر.
وأوضحت، في بيان  لها ، أنه تمت تغطية الصندوق بتعهدات استثمارية قيمتها 119 مليون دولار. وأشارت الشركة إلى أن التغطية تجاوزت التعهدات المبدئية المستهدفة والتي تراوحت ما بين 50 و100 مليون دولار.
وأضافت أن الصندوق جزء من اتفاقية الشراكة الحصرية مع مؤسسة جيمس للتعليم، إحدى المؤسسات الدولية العاملة في مجال الخدمات التعليمية بمرحلة التعليم الأساسي، لإطلاق أكبر منصة استثمارية تستهدف قطاع التعليم في مصر. ونوهت بأن الصندوق نجح في جذب تلك التعهدات الرأسمالية خلال 6 أشهر فقط.
وتوقعت المجموعة المالية هيرميس إتمام الإغلاق الثاني خلال 2019، بقيمة إضافية قدرها 30 مليون دولار، حيث تقوم الشركة بإجراء محادثات مع عدد من المؤسسات المالية العالمية، بحسب "مباشر".
ويستهدف الصندوق تحقيق معدل عائد داخلي للمستثمرين بنسبة 25% عن طريق استثمار 300 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة للاستحواذ على 30 مدرسة جديدة بقدرة استيعابية تتجاوز 40 ألف طالب، وذلك بالتعاون مع جيمس للتعليم. 


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