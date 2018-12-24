» «التضامن الاجتماعي» تضع شروطًا جديدة لاختيار الأم المثالية

24 ديسمبر 2018 - 07:48 م

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن شروط جديدة لاختيار الأم المثالية في عام 2019، وحددت في الشروط أن يكون الأبناء حاصلين على مؤهلات عليا، وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء.

كما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في تدوينة لها على فيس بوك عن فتح باب التقديم لجائزة الأم المثالية لعام 2019.

وقالت الوزارة إن الفئات المكرمة بالاحتفال السنوي تشمل الأم المثالية على مستوى الجمهورية والأم البديلة والأم من ذوي الإعاقة والأم لابن من ذوي الإعاقة تميز في المجالات الرياضية والفنية والعلمية.

وجاءت شروط اختيار الأم الطبيعية أو من ذوي الإعاقة أو الأم التي لديها ابن معاق هي: "ألا يقل السن عن 50 سنة، ولها قصة عطاء، وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود بحد أقصى 5 أبناء، ولا بد من حصول جميع الأبناء على مؤهل عال ويستثنى الابن المعاق ذهنيًا غير قابل للتعليم، وتقدم المرشحة إقرار بأنها لا تمت بصلة لأى من العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي".

أما المعايير المرجحة لاختيار الأم لهذا العام فحددتها الوزارة في "تفضيل الأم الذي وصل ابنها لأعلى درجة في السلم التعليمي، والأم التي استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل، والأم العاملة أو التي ليها زوج مريض أو الأرملة والمطلقة".

وعن شروط اختيار الأم البديلة فحددتها الوزارة في "أن تكون أما لأسرة كافلة لأطفال محرومين من الرعاية الأسرية في منزلها مع أطفالها الشرعيين أو زوجة لأب ترعى أبناء الزوج أو أن يكون الابن البديل قد حصل على مؤهل عال، والمساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة في التعليم والصحة والمعاملة، وتقدم المرشحة إقرار بأنها لا تمت بصلة لأى من العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي".

أما المعايير المرجحة لاختيار الأم البديلة فهي "رعاية أطول للابن البديل أو ابن الزوج، وتفضيل الأم الذي وصل الابن البديل إلى الدرجة الأعلى في السلم التعليمي"

وبدأ التقدم للمسابقة من الخميس 20/12/2018، ويستمر حتى الأحد الموافق 20/1/2019.

ويكون التقدم للمسابقة من خلال مديريات التضامن الإجتماعى على مستوى الجمهورية.

وحظرت الوزارة على العاملات في الوزارة الترشح للجائزة، وكذلك يحظر على العاملين جميعا ترشيح أقاربهم حتى الدرجة الرابعة؛ وذلك منعا لتضارب المصالح وتأكيدا على النزاهة والشفافية.