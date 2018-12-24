  • الإثنين 24 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:29 م
بحث متقدم
عمر البشير

«البشير» يخرج عن صمته ويوجه رسالة للمحتجين

السيسي

«السيسي» لوزير الأوقاف:«كنت أتمنى تخش الجنة بأكتر من كده»

صحفي يضرم النار في نفسه

صحفي يضرم النار في نفسه بميدان عام

السيسي

بالفيديو..«السيسي» لـ«رجاء الجداوي»: هتفضلي شيك جدًا

مجلس النواب

خطة برلمانية لاحتواء المختلين عقليا بالشوارع

الاخوان

أمريكا تستغل «الإخوان» لاحتلال الدول عسكريا واقتصاديا

الدين الخارجي

5 حلول تمكن مصر من الوفاء بالتزاماتها الخارجية

شيخ الأزهر والملك سلمان

سر لقاء شيخ الأزهر الملك سلمان

محمد صلاح

صلاح النجم الأبرز في الدوري الإنجليزي لعام 2018

وزير الخارجية

وزير الخارجية يشارك في مبادرة "100 مليون صحة"

«البشير» يخرج عن صمته ويوجه رسالة للمحتجين

آخر الأخبار

عمر البشير
عمر البشير

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

هذه أول قراراتي لو كنت مسئولا عن الرياضة فى مصر

الطلاق

الجنس

تنمية بشرية

تعهد الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الإثنين "بإجراء إصلاحات اقتصادية توفر حياة كريمة للمواطنين ".

جاء ذلك عقب لقاء البشير بقيادة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية (سونا) .

وهذا أول تصريح للبشير منذ اندلاع الاحتجاجات المنددة بتدهور الأوضاع الاقتصادية، الأربعاء الماضي، والتي شملت حتى اليوم 13 ولاية من أصل 18 .

ودعا البشير المواطنين إلى "عدم الالتفات لمروجي الشائعات والحذر من الاستجابة لمحاولات زرع الإحباط ".

وأشاد "بالجهود التنسيقية بين القوات النظامية"، مثمنا "جهود جهاز الأمن والمخابرات في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ".

وامتدح "دور جهاز الأمن في إسناده للجهاز التنفيذي (الحكومة) في ضمان انسياب السلع والخدمات".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون.. "إحياء ديني" أم "ثأر طبقي"؟!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

بالمصري الفصيح

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «ترامب»: السعودية وافقت على تمويل إعادة إعمار سوريا
» «التضامن الاجتماعي» تضع شروطًا جديدة لاختيار الأم المثالية
» مطالبة بتأجيل مباراتي الإسماعيلي أمام الزمالك والمقاولون
» ارتفاع جديد بأسعار الذهب
» "التجارة الداخلية" يطرح 8 فرص استثمارية في 6 محافظات
» البورصة تخسر 6.2 مليار جنيه
» «الداخلية» تكشف لغز مقتل كويتي
» تعرف على مجموعة الأهلي والإسماعيلي في دوري الأبطال
» إصابة 14 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة
» البرلمان العربي يطالب «التشيك» بعدم نقل سفارتها إلى إسرائيل
» "الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 379 مشروعا بالمدن الجديدة

استطلاع رأي

من هي أفضل إعلامية في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين