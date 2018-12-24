  • الإثنين 24 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:30 م
بحث متقدم
عمر البشير

«البشير» يخرج عن صمته ويوجه رسالة للمحتجين

السيسي

«السيسي» لوزير الأوقاف:«كنت أتمنى تخش الجنة بأكتر من كده»

صحفي يضرم النار في نفسه

صحفي يضرم النار في نفسه بميدان عام

السيسي

بالفيديو..«السيسي» لـ«رجاء الجداوي»: هتفضلي شيك جدًا

مجلس النواب

خطة برلمانية لاحتواء المختلين عقليا بالشوارع

الاخوان

أمريكا تستغل «الإخوان» لاحتلال الدول عسكريا واقتصاديا

الدين الخارجي

5 حلول تمكن مصر من الوفاء بالتزاماتها الخارجية

شيخ الأزهر والملك سلمان

سر لقاء شيخ الأزهر الملك سلمان

محمد صلاح

صلاح النجم الأبرز في الدوري الإنجليزي لعام 2018

وزير الخارجية

وزير الخارجية يشارك في مبادرة "100 مليون صحة"

عصابة الأفارقة وراء سرقة فيلل وشقق الشيخ زايد

قضايا وحوادث

حبس تشكيل عصابي متهم بقتل "خفير جراج" بالسلام
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

جواز سفر عربي الأول عالميًا

#

خادمة تسمم سيدتين لسرقة أموالهما بمدينة نصر

#

تعرف على موعد إجراء قرعة دور الـ16 للبطولة العربية

#

قرار هام من "آل شيخ" بشأن البطولة العربية

مصر

السيسي

ذوي الإعاقة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين يحملون جنسية دولة أفريقية لسرقة الفيلل والشقق بالشيخ زايد، وأرشد المتهمين عن المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كشفت تحريات الرائد سامح بدوى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد تورط 3 عاطلين يحملون جنسية إحدى الدول الأفريقية فى سرقة عدد من الفيلل والشقق.

وبالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين للمتهمين، وتمكن رجال المباحث بإشراف العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد عمرو حجازي مفتش المباحث الجنائية من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا أمام العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد بسرقة عدد من الفيلل والشقق وأرشدوا عن المسروقات وتم ضبطها.

وحررمحضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواءن محمد عبد التواب ومحمد الألفى، وباشرت النيابة التحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون.. "إحياء ديني" أم "ثأر طبقي"؟!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

بالمصري الفصيح

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «ترامب»: السعودية وافقت على تمويل إعادة إعمار سوريا
» «التضامن الاجتماعي» تضع شروطًا جديدة لاختيار الأم المثالية
» مطالبة بتأجيل مباراتي الإسماعيلي أمام الزمالك والمقاولون
» ارتفاع جديد بأسعار الذهب
» "التجارة الداخلية" يطرح 8 فرص استثمارية في 6 محافظات
» البورصة تخسر 6.2 مليار جنيه
» «الداخلية» تكشف لغز مقتل كويتي
» تعرف على مجموعة الأهلي والإسماعيلي في دوري الأبطال
» إصابة 14 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة
» البرلمان العربي يطالب «التشيك» بعدم نقل سفارتها إلى إسرائيل
» "الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 379 مشروعا بالمدن الجديدة

استطلاع رأي

من هي أفضل إعلامية في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين