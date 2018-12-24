«السيسي» يكشف عن نسبة ذوي الإعاقة في مصر

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السيسي مع ذوي الإعاقة
السيسي مع ذوي الإعاقة

محمد فضل- متابعات

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مصر

السيسي

ذوي الإعاقة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن نسبة ذوي الإعاقة في مصر تتراوح من 9 إلى 10 بالمائة وهو عدد كبير.

وأكد الرئيس على العطاء والاهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة من توفير أوجه الخدمات لهم وكذلك توجيه الشكر لأسر ذوى الإعاقة على ما يقدموه لأبنائهم قائلا: "الإحساس بالرضا والرحمة موجود في كل بيت".

وأضاف الرئيس السيسي: "الله حفظ مصر من أجل خاطر الشعب المصري الطيب وعلشان خاطر ذوي الإعاقة، ندعو الله أن يحفظ بلدنا من كل شر وسوء من أجل أهلها وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين احتفالية قادرون باختلاف والتي ينظمها الاتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة بالمشاركة مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي وتحت رعاية الرئيس السيسي بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية المنارة.

وتحتفل مصر اليوم الإثنين باليوم العالمي لذوي الإعاقة «قادرون باختلاف» بمركز المؤتمرات بالتجمع الخامس حيث ينظم الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.


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