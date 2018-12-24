الهلباوي يرد على اتهامه بـ«أخونة» المناهج السعودية

24 ديسمبر 2018 - 08:49 م

نفى الدكتور كمال الهلباوي القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين ، ماتم تداوله مؤخرا في بعض وسائل الإعلام بأنه هو السبب في إدخال كتب حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين وسيد قطب القيادي الإخواني البارز في المناهج التعليمية بالمملكة العربية السعودية.

وكانت وسائل إعلام عربية نشرت تقارير تفيد بان الهلباوي أدخل مناهج البنا وقطب الى المناهج الدراسية في السعودية عندما شغل منصب «رئيس لجنة مستشاري بناء المناهج المدرسية في وزارة المعارف السعودية» على مدى خمس سنوات ما بين عام 1982 وحتى عام 1987، وخلال تلك الفترة تم إدخال هذه الكتب بشكل رسمي للمدارس السعودية، ومن بينها «العقيدة الإسلامية» و«الوصايا العشر» لحسن البنا و«معالم في الطريق» لسيد قطب، «الإنسان بين المادية والإسلام» لمحمد قطب، وكتاب «الجهاد في سبيل الله» لأبو الأعلى المودودي وحسن البنا وسيد قطب، و«قبسات من الرسول» لمحمد قطب.

وأضاف الهلباوي في تصريحات خاصة لـ«المصريون» :"لقد عملت فى السعودية مديرا تنفيذيا للندوة العالمية للشباب الاسلامى منذ نشأتها فى أوائل السبعينيات حتى 1982، ثم عملت مديرا لإدارة المنظمات العالمية بمكتب التربية العربى لدول الخليج وقمت بمجموعة من الأعمال التى نشرت فى كتاب الدكتور محمد الأحمد الرشيد رحمه الله تعالى بعنوان: مسيرتى فى الحياة.

واختتم :" ولم أعمل فى وزراة المعارف ولا فى مجال المناهج ساعة واحدة".