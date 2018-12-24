  • الإثنين 24 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:10 م
بحث متقدم
أرشيفية

هذه أسباب حظر النمسا شعار «رابعة»

محمد صلاح

ليفربول يضع «صلاح» في ورطة.. كيف سيخرج منها؟

أرشيفية

«الداخلية» قادرة على حماية احتفالات الأقباط وتجنب الأخطاء

كمال الهلباوي

الهلباوي يرد على اتهامه بـ«أخونة» المناهج السعودية

عمر البشير

«البشير» يخرج عن صمته ويوجه رسالة للمحتجين

السيسي

«السيسي» لوزير الأوقاف:«كنت أتمنى تخش الجنة بأكتر من كده»

مجلس النواب

خطة برلمانية لاحتواء المختلين عقليا بالشوارع

صحفي يضرم النار في نفسه

صحفي يضرم النار في نفسه بميدان عام

الدين الخارجي

5 حلول تمكن مصر من الوفاء بالتزاماتها الخارجية

السيسي

بالفيديو..«السيسي» لـ«رجاء الجداوي»: هتفضلي شيك جدًا

خبراء:

«الداخلية» قادرة على حماية احتفالات الأقباط وتجنب الأخطاء

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام

أخبار متعلقة
#

سقوط نصاب البساتين فى قبضة الأمن

#

روسيا: "لم نقم بالمبادرة لكننا قادرون على حماية أنفسنا"

#

رسالة حادة من إسماعيل حول التعتيم الإعلامى على ضحايا دير المنيا

#

"الداخلية" تقيم حفل زفاف لعروسين من دار الأيتام بدمنهور

الكنائس

عيد الميلاد

اعياد الكريسماس

الاحتياطات

المناطق الحيوية

مع اقتراب موعد احتفالات أعياد الكريسماس التي يعقبها عيد الميلاد المجيد، حدد خبراء أمنيون، مجموعه من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي يجب على وزارة الداخلية اتباعها؛ لمنع وقوع أي أعمال إرهابية أو استهداف للمناطق الحيوية بالدولة.

وشددوا على ضرورة وضع خطة محكمة لتأمين الكنائس والأماكن العامة وكذلك الشوارع، والاستفادة من التجارب السابقة، وتفعيل عمل جميع الأجهزة الأمنية المختلفة، بدءًا من مباحث الأمن الوطني والمخابرات وأقسام الشرطة ومديريات الأمن، إلى شرطة المرافق ورفع الإشغالات.

اللواء جمال أبوذكري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، قال إن هناك مجموعة من الإجراءات، التي يجب على الداخلية اتخاذها؛ استعدادًا لمواجهة أي عمليات إرهابية أو مشكلات قد تقع خلال هذه الأيام.

وأضاف «أبوذكري»، في تصريحه لـ«المصريون»، أنه من الضروري وضع خطة محكمة لتأمين الكنائس والأماكن العامة وكذلك الشوارع، إضافة إلى كافة المناطق الحيوية والتي من الوارد استهدافها.

وشدد على ضرورة متابعة الجماعات الإرهابية والمشكوك في نشاطها، لا سيما أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال الأيام الماضية من القبض على خلية كانت تخطط لهجمات وتفجيرات خلال الأعياد القادمة.

مساعد وزير الداخلية الأسبق أشار إلى أن الأجهزة عليها إعلان رفع حالة الطوارئ، مؤكداً أن وزارة الداخلية قادرة على تأمين كافة الأعياد.

أما اللواء عبدالرافع درويش، الخبير العسكري والاستراتيجي، ورئيس حزب «فرسان مصر»، قال إن التجارب السابقة تسعى الوزارة إلى الاستفادة منه وتجنب ما وقعت فيه من أخطاء، مشيراً إلى أنها تعرف الآن ما يجب القيام به بالفعل، لتأمين كافة الأعياد.

وأضاف «درويش»، في حديثه لـ«المصريون»، أن الوزارة تسعى حاليًا لحماية الكنائس وحماية المسيحيين وكذلك القاعات التي ستقام فيها الصلوات، متابعًا: «الحقيقة هي بتقوم بتأمين كل قطعة في الدولة، ولن تسمح لأي جماعة إرهابية بالقيام بأية أعمال إرهابية أو تفجيرات».

الخبير العسكري والاستراتيجي لفت إلى ضرورة حماية عمليات الدخول والخروج، منوهاً بأن هناك مساندة من الجيش فضلًا عن أن «الدولة الآن واقفة على حيلها ولديها القدرة على تأمين المنشآت والأعياد على أكمل وجه».

فيما أعلنت وزارة الداخلية حالة «الاستنفار القصوى»، من خلال الانتشار المُكثف بجميع مديريات الأمن، في إطار الخطة الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، مع تكثيف الخدمات في جميع المنشآت الحيوية والمهمة، لتوفير الأجواء المناسبة أثناء الاحتفالات.

وشهدت جميع مديريات الأمن انتشاراً أمنياً مُكثفاً على المحاور والشوارع والميادين والمناطق والمنشآت المهمة ودور العبادة، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفوري والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء.

وتشمل الخطط الأمنية تكثيف الوجود الأمني، وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بجميع المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية، والدفع بقوات بحثية وخدمات سرية.

من جانبه، ثمن أشرف رشاد، نائب رئيس حزب «مستقبل وطن»، اتخاذ كل من القوات المسلحة ووزارة الداخلية، العديد من الإجراءات الأمنية والاستعدادات القصوى لتأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد.

وقال رشاد، إنه واجب وطني مقدس، ويأتي استكمالًا لجهود فرض الأمن والاستقرار داخل الوطن، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تنص على اتخاذ القيادة العامة للقوات المسلحة كافة الإجراءات، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لتأمين الاحتفالات برأس السنة وعيد الميلاد المجيد بكافة محافظات الجمهورية.

وأكد، في بيان له، أن الإرهاب لا يزال يبحث عن ثغرة للمرور بها للوطن، ومن هنا تم الاستعداد لتأمين محيط دور العبادة والمنشآت الحيوية، وإعطاء التلقين الكامل لجميع العناصر الأمنية المشاركة حول كيفية التعامل مع المواقف المختلفة التي قد تعكر صفو الاحتفالات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون.. "إحياء ديني" أم "ثأر طبقي"؟!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

بالمصري الفصيح

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا النجم في الأهلي مقابل 15 مليون جنيه
» الكويت تعلن دعمها للسودان في أزمته
» نجاة حارس الزمالك من الموت
» «ترامب»: السعودية وافقت على تمويل إعادة إعمار سوريا
» «الكاف» يكشف موعد سحب قرعة دوري أبطال إفريقيا
» «التضامن الاجتماعي» تضع شروطًا جديدة لاختيار الأم المثالية
» ارتفاع جديد بأسعار الذهب
» مطالبة بتأجيل مباراتي الإسماعيلي أمام الزمالك والمقاولون
» "التجارة الداخلية" يطرح 8 فرص استثمارية في 6 محافظات
» البورصة تخسر 6.2 مليار جنيه
» «الداخلية» تكشف لغز مقتل كويتي

استطلاع رأي

من هي أفضل إعلامية في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين