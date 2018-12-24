« الصحة»: تم فحص 21.5 مليون منذ انطلاق "100 مليون صحة"

24 ديسمبر 2018 - 09:04 م

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص 8 مليون و 728 الف و 328 مواطن حتى ظهر اليوم الرابع والعشرين "للمرحلة الثانية" من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة".

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، الى أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها فى الأول من شهر أكتوبر الماضى وصل إلى 21 مليون و 510 الف و 820 مواطن، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تماماً.

ومن جانبه كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم فحص 464 ألف و 627 طالب بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم الاثنين ،فى محافظات المرحلة الأولى التسعة.

وأضاف "مجاهد" أن محافظة اسكندرية كانت أكثر محافظة إقبالا باجمالى تردد 102 الف و 724 طالب، والبحيرة 94 الف طالب، وأسيوط 76 الف و 939 طالب، والقليوبية 71 الف و 677 طالب، موضحا أن المسح بالمدارس بدأ يوم 1 ديسمبر 2018، وينتهى بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة فى أبريل 2019، حيث يتم تحويل الطلاب المصابين إلى وحدات صرف العلاج بالمجان.

وأوضح "مجاهد"، أن هناك 8 مليون و 728 الف و 328مواطن تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية من "المبادرة الرئاسية" وذلك منذ إطلاق المبادرة و حتى ظهر اليوم، حيث تصدرت محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوي الجمهورية باجمالى عدد مشاركين 3 مليون و 227 ألف ، تلتها المنوفية بـ مليون و 93 ألف مواطناً ثم سوهاج بـ مليون و 88 ألف مواطناً، ثم كفر الشيخ بـ 873 ألف و 236 مواطن، ثم بني سويف بـ 756 ألف مواطن.