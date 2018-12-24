» نجاة حارس الزمالك من الموت

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متابعات:عبدالراضي الزناتي

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حادث

الزمالك

جنش

كشف مصدر مقرب من محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك، عن تفاصيل الحادث الذى تعرض له لاعب الفريق الأبيض فى مسقط رأسه بالإسكندرية، حيث أكد أن عربية نصف نقل اصطدمت بسيارته ما أدى إلى حدوث تلفيات بها.

تابع المصدر ذاته، أن جنش فى حالة جيدة وحرص على طمأنة المقربين منه بشأن حالته وأنه بخير وجاهز للتواجد فى تدريبات فريقه بداية من الغد استعدادًا لمواجهة بتروجت، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، فى الجولة الثامنة عشر بالدورى.


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