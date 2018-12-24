ليفربول يضع «صلاح» في ورطة.. كيف سيخرج منها؟

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الرياضة

محمد صلاح
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محمد صلاح

ليفربول

مهاجم إسرائيلي

يخوض نجم المنتخب الوطني محمد صلاح المحترف في صفوف ناد ليفربول الإنجليزي، اختبارًا أخلاقيًا صعبًا بعد أن أصبحت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع مهاجم المنتخب الإسرائيلي للعب في صفوف "الريدز" وهو ما سيفتح بابا لا ينتهي من أبواب الجدل وبخاصة أن اللاعب ينتمي لعرب 48 لكنه يمثل المنتخب الإسرائيلي في المحافل الدولية وهو ما سيضع صلاح في حرج شديد.

وقالت عدة مصادر أبرزها موقع "ليفربول أيكو" إن الكشافين بنادي ليفربول بدأوا بمراقبة مهاجم نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي ومنتخب إسرائيل، مؤنس دبور.

ويعتبر دبور، الذي تعود أصوله لعرب 1948، من أبرز المهاجمين في المنتخب الإسرائيلي، الذي تدرج عبر فئاته السنية حتى بدأ بتمثيل المنتخب الأول منذ 2014.

وقدم دبور مستوى جيدا مع فريقه ريد بول سالزبورغ، حيث سجل 33 هدفا في 65 مباراة خاضها مع الفريق منذ 2016.

وقال الموقع إن ليفربول يفكر جديا بالتعاقد مع دبور في فترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق في يناير، ليعطي حلا إضافيا في الهجوم بجانب المصري محمد صلاح، خاصة مع تراجع مستوى البرازيلي فيرمينو هذا الموسم.

وتبلغ قيمة كسر عقده 25 مليون دولار، وهو المبلغ الذي سيتوجب على "الريدز" إنفاقه للتعاقد مع اللاعب البالغ عمره 26 عاما.


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