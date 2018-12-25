الرئيس السيسي يطالب بخصم مبالغ لصالح هؤلاء

25 ديسمبر 2018 - 12:10 ص

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، والتبرع لصالح الصندوق الخاص بهم، قائلا: “لازم عشان نتصدى للموضوع ده كل واحد يدفع جزء من الجنيه لصالح الصندوق”.



ودعا في كلمته خلال احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مساء الاثنين، الحكومة والبرلمان بدراسة خصم مبالغ مالية ضئيلة من كل من يحصل على مرتب ثابت سواء معاش أو موظف لصالح صندوق دعم ذوي الإعاقة، وتابع مازحا: “وزير الأوقاف حاطط 20 مليون جنيه كنت أتمنى يدخل الجنة بأكثر من كده ولكن لا بأس”.



ووجه بدعم صندوق تحيا مصر لصندوق ذوي الإعاقة بمبلغ 100 مليون جنيه لصالح خدمات وأنشطة ذوي الاحتياجات الخاصة.

