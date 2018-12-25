دلالات تأجيل إثيوبيا بناء بوابات سد النهضة

25 ديسمبر 2018 - 12:26 ص

أكد اللواء أركان حرب سمير فرج، مدير الشؤون المعنوية الأسبق، إن الدول الأفريقية تعاني من مجاعة، ونقص في الكهرباء حيث تصل من 4 إلى 6 ساعات فقط في اليوم، مشيرًا إلى أن أثيوبيا تسعى لمدها بالتيار الكهربائي بإنشاء سد النهضة.



وأوضح "فرج"، خلال حواره مع الإعلامي محمد على خير، ببرنامج "المصري أفندي"، والمذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء الإثنين أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ليس لديه مانع في تنمية الكهرباء بأفريقيا ولكن لا يجب أن يأتي على حساب حصة مصر من مياه النيل، لافتًا إلى أن مصر طالبت ملئ البحيرة في 7 سنوات، لأن المليء في عامين كما تريد أثيوبيا لن تحصل بلادنا على مياه.



وأضاف "فرج" أن مصر تريد وضع عناصر دائمة موجودة في سد النهضة لمراقبة عملية الملىء، مؤكدًا أن بلادنا ستستفيد كثيرًا من تأجيل بناء بوابات سد النهضة لمدة 4 سنوات قادمة؛ لأنه سيحدث مفاوضات بين مصر وأثيوبيا

