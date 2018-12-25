انفجارات بركانية جديدة على قمة جبل بإيطاليا

25 ديسمبر 2018 - 12:46 ص

قال مسؤولون يتابعون النشاط البركاني لجبل إتنا الواقع في جزيرة صقلية الإيطالية، أمس الاثنين، إن سلسلة هزات أرضية أحدثت ثورانات بركانية جديدة على قمة الجبل.



وأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين بأنه تم تسجيل أكثر من 130 نشاط زلزالي خلال الساعات الثلاث الأولى من "سلسلة هزات أرضية شديدة" بدأ في الساعة 8:50 صباحا (0750 بتوقيت جرينتش).



من جانبها، قالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن الهزات الأرضية استمرت حتى وقت الظهيرة، حيث سجلت أشد هزة أرضية قبل حلول الساعة السادسة مساء بقليل والتي بلغت قوتها 3ر4 على مقياس ريختر.



وأضافت الوكالة بأنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار جراء هذه الزلازل.



وعقب هذه الهزات الأرضية ، تصاعدت أعمدة من الرماد البركاني ، وبدأ ينطلق ثورانات بركانية من الفوهات الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية والغربية.



ونتيجة لتصاعد الرماد البركاني الذي يحد من رؤية الطائرات، كانت هناك حالة من الاضطراب في تسيير الرحلات الجوية بمطار كاتانيا القريب، حيث تم إغلاق المطار لمدة ساعة في الساعة الثانية ظهرا، وأعيد فتحه مع وضع قيود على حركة الطيران، قبل أن يتم إغلاقه مرة أخرى في الساعة 9:30 مساء.

