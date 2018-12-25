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"أردوغان" أسعد شخص فى العالم لهذا السبب

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أردوغان
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المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي أحمد موسى، أن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن اتفاقه مع نظيره التركي لتخويل أنقرة بمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي مثير للاشمئزاز.
وأوضح "موسى"، خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، مساء الاثنين، أن " داعش صناعة أمريكية - تركية"، مشيرًا إلى أن تركيا فتحت مستشفياتها لمعالجة عناصر "داعش" التي أصيبت في العراق وسوريا.
ولفت "موسى" إلى أن أردوغان أسعد واحد بالعالم بانسحاب أمريكا من سوريا؛ حتى يتمكن من مواجهة حزب العمال الكردستاني.


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