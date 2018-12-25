مسيحيو مصر يبدأون احتفالات عيد الميلاد

25 ديسمبر 2018 - 01:10 ص

بدأ مسيحيو مصر، مساء الإثنين، احتفالات عيد الميلاد، وسط إجراءات أمنية مشددة في مختلف أنحاء البلاد.



وترأس بطريرك الأقباط الكاثوليك، إبراهيم إسحق، قداس عيد الميلاد في كاتدرائية السيدة العذراء شرقي العاصمة القاهرة، بحضور ممثلين للرئاسة والحكومة وشخصيات عامة.



وردد رجال الدين الكاثوليكي ألحان الميلاد، وتزينت الكنيسة بالورود والأيقونات الخاصة بالاحتفالات، بحسب الوكالة المصرية الرسمية للأنباء.



وشهد محيط الكاتدرائية انتشارا أمنيا مكثفا، وتم منع مرور السيارات في الشارع الرئيسي للمقر الكنسي.



وأعلنت السلطات المصرية، الإثنين، استنفارا عسكريا وأمنيا لتأمين دور عبادة ومنشآت حيوية خلال احتفال المسيحيين بعيد الميلاد، وفق بيانات للجيش والشرطة.



وتحتفل طوائف مسيحية، بينها الكاثوليكية، بعيد الميلاد ليلة 25 ديسمبر/ كانون أول الجاري، بينما تحتفل به ليلة 7 يناير/ كانون ثانٍ طوائف أخرى، بينها الأرثوذكسية، وهي أكبر طائفة.

