» شاهد..رائد فضاء عاجز عن المشي عقب هبوطه

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متابعات- أمينة عبد العال

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تداول رواد موقع التدوينات المصغر" تويتر"، مقطع فيديو لرائد فضاء يعجز عن المشي.

ويظهر مقطع الفيديو رائد الفضاء الذي قضي في الفضاء الخارجي 197 يومًا ولا يستطيع التحرك على الأرض وبعض الأطباء يحاولون مساعدته على المشى، ويرجع ذلك إلي أن انعدام الجاذبية في الفضاء الخارجي يجعل الحركة للإنسان هي الطيران وبالتالي تقل حركته  لفترة مؤقتة حتى يعتاد عليه مرة أخرى.

شاهد الفيديو..

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