أصحاب السيارات الفارهة مستبعدون من التموين

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أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتوثيق، أنه كان من الصعب عمل استبعاد للبطاقات إلا بعد معرفة من هم الذين يصرفون المقررات التموينية.

وأضاف "مدكور" في لقاء مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن الوزارة بدأت وضع خطة للحصول على قاعدة بيانات سليمة عليها 70 مليون مواطن، وبالتالي كان يجب إزالة الأشخاص الوهميين، وتم هذا الأمر على مراحل، كان آخره 1 ديسمبر الجاري، والآن أصبح لدينا قاعدة بيانات نعرف المواطنين الموجودين فيها.

وتابع مستشار وزير التموين، أن بعض المواطنين تأثروا بعملية التنقية، وتم فتح باب التظلمات، ومن يثبت أن ذلك حقه يتم إعادته مرة أخرى.

وشدد على أنه تم إعادة نصف مليون مواطن للحصول على المقررات التموينية مرة أخرى، بعد التظلمات، بناء على مراجعة بياناتهم، وكان قد تم إزالة أسمائهم لأن بياناتهم لم تكن مستكملة.

ولفت إلى أنه سيكون هناك مرحلة أخرى وهي "الاستبعاد"، للأشخاص الأغنياء الذين يصرفون مقررات تموينية، مثل من يمتلكون سيارات فارهة، وبعضهم يسكنون في "كومباوند"، ومع ذلك يصرفون التموين.

وأضاف:  "باب التظلمات مفتوح إلى يوم الدين"، وأي شخص يشعر بأنه وقع عليه ظلم عليه أن يتقدم بتظلم وسيتم البت فيه، وهناك نصف مليون تم قبول تظلماتهم.

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