5 ملفات مهمة على طاولة اجتماع «الجبلاية»

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4 ملفات مهمة على طاولة اجتماع «الجبلاية»

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعًا بمقر الجبلاية، برئاسة هاني أبو ريدة لمناقشة عدد من الملفات المهمة على رأسها ملف استضافة مصر لبطولة نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

كما سيناقش المجلس خلال اجتماعه ملف القيد الشتوي والشروط التي سيتم الاعتماد عليها الأسبوع المقبل بعد فتح باب القيد رسميًا والنظر فى تسويات المديونية التى تستحق على الأندية وعلى رأسها الأهلى والزمالك.

يتطرق الاجتماع لتصور رئيس لجنة المسابقات عامر حسين، بشأن بطولة الدورى وسيناريوهات موعد إنهاء البطولة فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجهها المسابقة حاليًا، خاصة أن الأندية الثلاثة الأهلى والزمالك والإسماعيلى وصلت للمرحلة التالية للبطولتين أبطال أفريقيا والكونفدرالية بخلاف الأجندة الدولية فى شهري مارس ومايو وبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

ويعتمد مجلس أبو ريدة فى اجتماعه التشكيل النهائي للجنة المسابقات الذى تم الإعلان عنه قبل أيام من قبل عامر حسين وتمت الموافقة المبدئية عليه من جانب اتحاد الكرة، بالإضافة إلى منح الجهاز الإدارى للفراعنة الضوء الأخضر للاتفاق على الطائرة الخاصة التى ستقل المنتخب الوطنى إلى النيجر ومن بعدها إلى مدينة أسابا النيجيرية لمواجهة النسور يوم 26 مارس المقبل.

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