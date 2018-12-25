  • الثلاثاء 25 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:38 م
بحث متقدم
عمر البشير

البشير في أول ظهور: الحمد لله الذي جعلنا سودانيين

ظريف: " أرني مسؤولا إيرانيا واحدا هدد إسرائيل"

ظريف: "أرني مسئولاً إيرانيًا واحدًا هدد إسرائيل"

العثور على رفات 34 مسيحياً ذبحهم "داعش" بليبيا

العثور على رفات 34 مسيحيًا ذبحهم "داعش" بليبيا

من الحدث

شاهد.. الصور الأولى للهجوم المسلح بـ"الخارجية الليبية"

داعية سعودي لمذيعة الجزيرة : باب التوبة مفتوح

داعية سعودى لمذيعة الجزيرة: "باب التوبة مفتوح"

مدحت شلبي

مدحت شلبي يكشف لأول مرة سبب إغلاق قناة بيراميدز

رؤساء أمريكا لم يعملوا بنصيحة " نيكسون" عن الإسلام

رؤساء أمريكا لم يعملوا بنصيحة "نيكسون" عن الإسلام

الحرب الأهلية في ليبيا

قتلى وجرحى فى هجوم انتحاري بـ"الخارجية الليبية"

مستشار بن زايد: المسيحية في الإمارات منذ 14 قرنا

مستشار بن زايد: المسيحية في الإمارات منذ 14 قرنا

أشكر السعودية دولة غنية يجب عليها إعمار سوريا

ترامب: السعودية دولة غنية يجب عليها إعمار سوريا

بالصور..

مستقبل وطن ينظم حملة توعية لطلاب المدارس بأطفيح بأهمية النظافة

آخر الأخبار

حملة توعية
حملة توعية

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

«مستقبل وطن» يصدر قرارًا بتعيين «قنطوش» أمينًا عامًا مساعدًا للحزب

#

"مستقبل وطن" ينظم قافلة طبية مجانية بالقاهرة الجديدة

#

"معاك في المُُرة قبل الحلوة".. مبادرة لبيع البطاطس بـ5 جنيهات

#

مساء اليوم : انطلاق دورى مستقبل وطن فى كرة القدم

توعية

مستقبل وطن

اطفيح

نظم حزب مستقبل وطن حملة توعية  لطلاب المدارس بأطفيح بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة بمدينة حلوان فى مدرستى أمين كاسب الإعدادية ومدرسة الحرية بالكداية

وجاء ذلك بحضور رئيس مدينة أطفيح محمود مدينة ومدير الإدارة التعليمية أحمد عبد العزيز وميلاد سليم وحمدان عطا مديرى المدرستين وأنس هلول أمين الحزب فى أطفيح وأعضاء هيئة مكتب الحزب والمساعدين بالمدينة وعدد من قيادات الحزب.

وأكد المهندس عبد الحميد الهوارى أمين العمل الجماهيرى بمحافظة الجيزة أن الحزب مستمر فى فتح مقرات الوعي البيئي ونقاط شراء المخلفات الصلبة من المواطنين فى مختلف مراكز المحافظة وبقية محافظات الجمهورية، وذلك بهدف رفع الثقافة البيئية لدى المواطنين وحثهم على عدم إلقاء المخلفات الصلبة فى الشوارع والاستفادة ماديًا منها من خلال بيعها للمقرات.

وأضاف الهوارى فى بيان صحفى له اليوم أن مسئولية الحفاظ على نظافة الشوارع والطرق ليس مسئولية الحكومة والمجالس المحلية فقط ولكنها تقع على عاتق المواطنين مع مؤسسات المجتمع المدنى بمشاركة الجهات الحكومية.

وقال أمين العمل الجماهيرى بمحافظة الجيزة حكومة المهندس مصطفى مدبولى تقوم بجهود غير عادية فى ملف النظافة خلال الآونة الأخيرة وذلك من خلال التنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والبيئة بالتعاون مع المحافظات، حيث تعمل حاليا على استبدال الشركات الأجنبية بالشركات الوطنية وجمع القمامة من المنازل للحد من ظاهرة انتشارها فى الشوارع والميادين الرئيسية.

وأشار إلى أن أمانة العمل الجماهيرى تتبنى محور رئيسى فى أزمة القمامة يقوم على توعية المواطنين بأهمية النظافة وخطورة القمامة وتأثيرها سلبا على المظهر الجمالى والحضارى بالإضافة لما تتسبب فيه من أزمات صحية وانتشار الكثير من الأمراض.


تقييم الموضوع:
شاهد.. حملة توعية لطلاب مدارس أطفيح شاهد.. حملة توعية لطلاب مدارس أطفيح شاهد.. حملة توعية لطلاب مدارس أطفيح شاهد.. حملة توعية لطلاب مدارس أطفيح شاهد.. حملة توعية لطلاب مدارس أطفيح شاهد.. حملة توعية لطلاب مدارس أطفيح شاهد.. حملة توعية لطلاب مدارس أطفيح


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون.. "إحياء ديني" أم "ثأر طبقي"؟!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

بالمصري الفصيح

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أردوغان يوجه دعوة لترامب لزيارة تركيا.. والأخير يرحب
» هدم منزل عائلة الرئيس الجزائري بوتفليقة
» إصابة 8 فلسطينيين في هجوم من المستوطنين وسط الخليل
» تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم
» إنبي يواصل استعداده لمواجهة بتروجت بالكأس
» تعرف على أسعار اللحوم اليوم
» شاهد..رائد فضاء عاجز عن المشي عقب هبوطه
» الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة بتروجت
» شاهد.. قميص نوم وراء مقتل طفل بعد اغتصابه
» بشرى تتصدر "تويتر" بأغنيتها الساخرة من محمد رمضان
» اكتشاف نبات جديد يتفح أبواب الأمل أمام مرضى السرطان

استطلاع رأي

من هي أفضل إعلامية في مصر عام 2018؟

  • عصر

    02:45 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين