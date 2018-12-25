مستقبل وطن: لا نكتفي بعرض المشاكل

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مستقبل وطن
مستقبل وطن

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أكد المستشار عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، أن الحزب يسعى ليكون أقرب للمواطن المصري عن طريقة مشاركته في مشاكله ومحاولته حلها ويمارس دوره في هذا الآمر بكل فاعلية وقوة، مضيفا أن مستقبل وطن أصبح الحزب الأكثر تفاعلاً مع مشاكل المواطنين بشهادة الجميع.

وأوضح هلال في تصريح صحفي له، أن الحزب لديه إستراتيجية لتوسيع القاعدة الشعبية له من خلال تقديم سلسلة من الخدمات للمواطن والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة، مؤكدًا أن الحزب مساند للحكومة في محاولة رفع الأعباء عن كاهل المواطن من خلال العمل على الأرض فهو يسعى ليكون جزء من الحل ولا يكتفي بعرض المشاكل فقط.

وأضاف: "أمين تنظيم حزب مستقبل وطن"، أن الحزب يمتلك القدرة على الوصول لكل المواطنين، فنمتلك تشكيلات حزبية فى كل محافظة وعلى مستوى 367 مركزًا وقسمًا هي مكون الجمهورية و أكثر من 6200 وحدة حزبية، وبالتالي نمتلك تشكيلات على مستوى كل المحافظات للمساعدة في الوصول إلى جميع القرى والنجوع في كل صعيد مصر.

وأشار "هلال" إلى أن وجود أحزاب قوية تقدم خدمات للمواطنين وتتنافس فيما بينها أمر يصب بشكل مباشر في خدمة الشعب المصري، مشيرًا أنه لا يوجد حزب في مصر يقوم بتقديم خدمات على كل الأصعدة كما يفعل حزب مستقبل وطن.


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