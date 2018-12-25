شاهد.. قتيل نتيجة انفجار مروع لأنبوب غاز

متابعات- أمينة عبد العال
شهدت الولاية الأمريكية ويسكونسن، انفجارا مروعا في أحد أنابيب الغاز الطبيعي.
في سياق متصل حدثت انفجارات متتالية نتيجة ثقب عن طريق الخطأ، وقد قتل شخص واحد وجرح 11 آخرون.
#شاهد | مشاهد انفجار أنبوب الغاز في امريكا— يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) 25 ديسمبر 2018
في ولاية ويسكونسن الامريكية، تم انفجار في خط أنابيب الغاز الطبيعي وحدثت انفجارات نتيجة ثقب عن طريق الخطأ، وقد قتل شخص واحد وجرح 11 أخرين. صور الانفجار الذي وقع في يوليو/تموز من العام الجاري.https://t.co/TABfwxklH9 pic.twitter.com/FPFB1iJFtd
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