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ظريف: " أرني مسؤولا إيرانيا واحدا هدد إسرائيل"

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العثور على رفات 34 مسيحياً ذبحهم "داعش" بليبيا

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رؤساء أمريكا لم يعملوا بنصيحة " نيكسون" عن الإسلام

رؤساء أمريكا لم يعملوا بنصيحة "نيكسون" عن الإسلام

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شاهد.. قتيل نتيجة انفجار مروع لأنبوب غاز

عرب وعالم

انفجار
انفجار

متابعات- أمينة عبد العال

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الغاز

أميريكا

خط غاز

شهدت الولاية الأمريكية ويسكونسن، انفجارا مروعا في أحد أنابيب الغاز الطبيعي.

في سياق متصل حدثت انفجارات متتالية نتيجة ثقب عن طريق الخطأ، وقد قتل شخص واحد وجرح 11 آخرون.

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