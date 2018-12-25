إسرائيل تمنع المسيحيين من الوصول إلى "بيت لحم"

25 ديسمبر 2018 - 02:26 م

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيحيين من الوصول إلى الأماكن المقدسة بغزة للاحتفال بأعياد الميلاد.

وقال إلياس الجلدة عضو مجلس الوكلاء في الكنيسة الأرثوذكسية العربية بغزة، إن إسرائيل قامت بمنع احتفال الفلسطينيين المسيحيين من الوصول إلى الأماكن المقدسة أثناء الاحتفال.

وأضاف الجلدة في مداخلة له مع فضائية «الغد»، أن الفلسطينيين لهم كامل الحقوق في ممارسة طقوسهم الاحتفالية بالعبادة والصلاة والتنقلات بالمناطق دون قيود أو تصاريح أو إذن مسبق من جانب الاحتلال، منوهًا بأن دولة الاحتلال لديها إصرار على التنغيص على الجانب الفلسطيني المسيحي لإفساد الاحتفالات بأعياد الميلاد.

وأشار إلى أن دولة الاحتلال تمنع وصول المحتفلين من غزة إلى بيت لحم على الرغم من أنها خاضعة لمناطق السلطة الوطنية التي من المفترض ألا يحتاج المواطن فيها إلى تصريح للتنقل، مضيفًا أن دولة الاحتلال ضربت كل القوانين الشرعية وحقوق الإنسان في ممارسات الفلسطينيين، حيث إن هناك توجهًا للسيطرة على المناطق الفلسطينية ومصادرتها؛ بهدف فرض التضييق والخناق وممارسة العنصرية في حق المواطن الفلسطيني.

جاء ذلك تعقيبًا على احتفالات الطوائف المسيحية بعيد الميلاد في مدينة بيت لحم بحضور آلاف الحجاج المسيحيين من فلسطين ومختلف دول العالم، وفي المقابل، يحاول الاحتلال الإسرائيلي إفساد الاحتفالات من خلال التضييق على المحتفلين بنشر الحواجز ومنع مسيحيي قطاع غزة من الوصول إلى بيت لحم.

الفيديو: