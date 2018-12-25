مصر تدين استهداف مبنى وزارة الخارجية الليبية

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أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية ، اليوم الثلاثاء، الحادث الذي استهدف مقر وزارة الخارجية الليبية في طرابلس صباح اليوم، مما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والمُصابين، مع الإعراب عن خالص التعازي للشعب الليبي الشقيق في ضحايا الحادث، والتمنيات بسرعة شفاء المُصابين.

وأكدت جمهورية مصر العربية  ،من جديد على أهمية حشد الدعم الدولي للجهود الأممية في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وخاصةً في تنفيذ الترتيبات الأمنية الخاصة بالعاصمة الليبية طرابلس، وتأكيد الاختصاص الحصري في الملف الأمني لمؤسسات الدولة الشرعية في ليبيا دون غيرها، وتمكين هذه المؤسسات من الاضطلاع بمسئولياتها تجاه أبناء الشعب الليبي ، كما شددت جمهورية مصر العربية على استمرار وقوفها بجانب دولة ليبيا الشقيقة في مواجهة كافة التحديات؛ وعلى رأسها محاربة التنظيمات الإرهابية.


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