  • الثلاثاء 25 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:10 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

فيديو.. السيسي: السلام من أعظم مبادرات السادات

وزير الرياضة

نجاة وزير الشباب والرياضة من حادث «توك توك»

أمطار

أمطار غزيرة تضرب البلاد

الخارجية الليبية

مصر تدين استهداف مبنى وزارة الخارجية الليبية

سيف الإسلام

"الكرملين" يرد على رسالة "سيف الإسلام"

امم افريقيا

تنظيم مصر الأمم الأفريقية: «الجماهير.. شاهد ماشفش حاجة»

البرلمان

طرد ممثلي وزارة الصحة من البرلمان

وزارة الخارجية

تحذير عاجل من «الخارجية» لراغبي الالتحاق بالجامعات الأجنبية

الخبز

هل ترفع "التموين" سعر الخبز المدعم؟

العاصمة الإدارية

العاصمة الإدارية بوابة دخول مصر عصر المدن الذكية

استبعاد «رونالدو» من قائمة يوفنتوس

الرياضة

رونالدو
رونالدو

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

أصحاب السيارات الفارهة مستبعدون من التموين

#

شاهد.. رونالدو يعرض منزله للبيع في مانشستر

#

«رونالدو»: عائلتي في حالة ذهول بسبب قضية الاغتصاب

#

حيلة جديدة من "رونالدو" للرد على اتهامه بالاغتصاب

حادث

الرياضة

الطرق

وزير الرياضة

توكتوك

استبعد ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو من حسابات الفريق خلال مواجهة أتالانتا في اللقاء المقبل بالدوري.

وقال أليجري في تصريحات نشرتها صحيفة التوتو ميركاتو: رونالدو سيتواجد على مقاعد بدلاء الفريق للمرة الأولى، يجب علينا منحه راحة قبل العودة للمباريات الصعبة بدوري الأبطال.

وأضاف: قررنا إراحة رونالدو حتى يكون في قمة المستوى خلال شهر مارس المقبل نظراً لما ينتظر الفريق من مباريات صعبة ومعقدة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

بالمصري الفصيح

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» استبعاد «رونالدو» من قائمة يوفنتوس
» العاصمة الإدارية بوابة دخول مصر عصر المدن الذكية
» وليد سليمان يشارك في مران الأهلي
» تفاصيل جلسة «يوسف» مع لاعبي الأهلي
» هنية: نتنياهو يعيش حالة رعب
» عوامل الأمان في البلوكشين والعملات المشفرة
» إحالة مدير مستشفى أشمون العام و4 آخرين للمحاكمة
» أردوغان يوجه دعوة لترامب لزيارة تركيا.. والأخير يرحب
» هدم منزل عائلة الرئيس الجزائري بوتفليقة
» إصابة 8 فلسطينيين في هجوم من المستوطنين وسط الخليل
» تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي رياضي في مصر عام 2018؟

  • عشاء

    06:34 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين