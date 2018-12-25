» استبعاد «رونالدو» من قائمة يوفنتوس

أمير سعد
استبعد ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو من حسابات الفريق خلال مواجهة أتالانتا في اللقاء المقبل بالدوري.
وقال أليجري في تصريحات نشرتها صحيفة التوتو ميركاتو: رونالدو سيتواجد على مقاعد بدلاء الفريق للمرة الأولى، يجب علينا منحه راحة قبل العودة للمباريات الصعبة بدوري الأبطال.
وأضاف: قررنا إراحة رونالدو حتى يكون في قمة المستوى خلال شهر مارس المقبل نظراً لما ينتظر الفريق من مباريات صعبة ومعقدة.
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