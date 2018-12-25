  • الثلاثاء 25 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:11 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

فيديو.. السيسي: السلام من أعظم مبادرات السادات

وزير الرياضة

نجاة وزير الشباب والرياضة من حادث «توك توك»

أمطار

أمطار غزيرة تضرب البلاد

الخارجية الليبية

مصر تدين استهداف مبنى وزارة الخارجية الليبية

سيف الإسلام

"الكرملين" يرد على رسالة "سيف الإسلام"

امم افريقيا

تنظيم مصر الأمم الأفريقية: «الجماهير.. شاهد ماشفش حاجة»

البرلمان

طرد ممثلي وزارة الصحة من البرلمان

وزارة الخارجية

تحذير عاجل من «الخارجية» لراغبي الالتحاق بالجامعات الأجنبية

الخبز

هل ترفع "التموين" سعر الخبز المدعم؟

العاصمة الإدارية

العاصمة الإدارية بوابة دخول مصر عصر المدن الذكية

نجاة وزير الشباب والرياضة من حادث «توك توك»

قضايا وحوادث

وزير الرياضة
ارشيفية

متابعات:عبدالراضي الزناتي

أخبار متعلقة
#

وزير الشباب: الدولة تهتم بالرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة

#

وزير الرياضة ونقيب الصحفيين في نادي الزمالك

#

توك توك ينهي حياة سائقه

#

وزير الشباب: السوشيال ميديا وراء زيادة نسب الإلحاد

حادث

الرياضة

الطرق

وزير الرياضة

توكتوك

قطع توك توك موكب وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، أثناء العودة من مركز طامية، على طريق الفيوم - القاهرة، أمام محطة أبو عيطة، التابعة لمدينة سنورس، ما أدي إلى تصادم سيارة العلاقات العامة بمحافظة الفيوم مع سيارة النائب محسن أبو سمنة، دون أن تحدث أي اصابات، ولم تتوقف سيارة الوزير أو سيارات الحراسة المصاحبة له.

وكان وزير الشباب والرياضة، واللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، تفقدا عدد من مراكز الشباب بمركز طامية شملت مركز شباب قصر رشوان، المقام على مساحة 6 قراريط ويضم مبنيً إداريًا وملعبًا خماسيًا وحديقة لنادي الطفل ومكتبة وناديًا لتكنولوجيا المعلومات، ويقدم مجموعة من الأنشطة الرياضية والثقافية والدينية والاجتماعية للشباب.

كما تفقدا نادي العبور بقرية قصر رشوان المقام على مساحة 2 فدان و8 قراريط، ويضم 591 عضوًا ومتوقف عن العمل منذ عام 2014 لبحث آليات سرعة دخوله الخدمة وتقديم خدماته للشباب، ثم قام وزير الشباب ومحافظ الفيوم بوضع حجر الأساس لعدد من المنشآت الرياضية بمركز شباب الشهيد حسن عبد المنعم، وشملت حمام للسباحة ونادي اجتماعي وشاليهات.

وشملت الزيارة تفقد مركزى شباب إطسا ودفنو بمركز ومدينة إطسا، كما تم تفقد الإستاد الرياضي ومركز شباب المحافظة وافتتاح نادي شروق بمدينة الفيوم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

بالمصري الفصيح

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» استبعاد «رونالدو» من قائمة يوفنتوس
» العاصمة الإدارية بوابة دخول مصر عصر المدن الذكية
» وليد سليمان يشارك في مران الأهلي
» تفاصيل جلسة «يوسف» مع لاعبي الأهلي
» هنية: نتنياهو يعيش حالة رعب
» عوامل الأمان في البلوكشين والعملات المشفرة
» إحالة مدير مستشفى أشمون العام و4 آخرين للمحاكمة
» أردوغان يوجه دعوة لترامب لزيارة تركيا.. والأخير يرحب
» هدم منزل عائلة الرئيس الجزائري بوتفليقة
» إصابة 8 فلسطينيين في هجوم من المستوطنين وسط الخليل
» تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي رياضي في مصر عام 2018؟

  • عشاء

    06:34 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين