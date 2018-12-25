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طبيب الأهلي يكشف موقف «محارب» من مواجهة الداخلية

الرياضة

إسلام محارب
إسلام محارب

هاني عبد الصبور

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محارب

شارك إسلام محارب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات فريقه المقامة ستاد مختار التتش بالجزيرة.

وكان محارب قد اشتكى من الإصابة بشد في السمانة في القدم اليمنى واليسرى، خلال مباراة فريقه الماضية أمام جيما ابا جيفار الأثيوبي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن محارب جاهزيته لمواجهة فريقه المقبلة أمام الداخلية بعدما شارك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية مساء يوم السبت المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.


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