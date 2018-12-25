فيديو.. السيسي: السلام من أعظم مبادرات السادات

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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الرئيس الراحل أنور السادات اتخذ قرارًا من أعظم المبادرات في التاريخ بأن يتجه للسلام، مشيرًا إلى أن حرب أكتوبر المجيدة هي التي مهدت لتلك المبادرة.   

وقال "السيسي"، خلال كلمته بمناسبة الذكري المئوية لميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إن مبادرة السلام وضعت كل الأطراف الفاعلة في المنطقة أمام مسؤولياتها التاريخية، مشيرًا إلى أن الرئيس الراحل كما نال في حياته جائزة نوبل للسلام لا يزال ينال التكريم والتقدير على أرفع المستويات حتى يومنا هذا.

وأضاف أن الزعيم الراحل أنور السادات، اتخذ قرار حرب أكتوبر المجيدة في ظروف عصيبة، وتحت ضغوط هائلة لم تفقده تماسكه الذهني والعصبي في التخطيط والإعداد سياسيا من خلال عبقرية واضحة مشهود لها، وعسكريا من خلال قدرة وكفاءة القوات المسلحة العظيمة، وكان الانتصار الذي أعاد لمصر وللأمة العربية كلها "الكرامة والنصر والشرف".

وأوضح الرئيس أن السادات أكد مكانة وصلابة الشعب العظيم، وأن الحرب لم تكن أبدا هدفا في حد ذاتها؛ لأن شعب مصر صاحب الحضارة الأعظم في التاريخ، يعرف معنى السلام والأمان ويقدرهما.


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