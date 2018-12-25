الديهي: أنور السادات كان حكيمًا في إدارته للبلاد

25 ديسمبر 2018 - 08:30 م

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن ذكري الرئيس الراحل محمد أنور السادات ستظل عطرة، وذلك بفضل قرارته و إدارته الحكيمة للبلاد في فترة كانت صعبة للغاية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الثلاثاء، أن المصريين ليسوا في حاجة لكتابة التاريخ من جديد، ولكنهم في أمس الحاجة لقراءته جيدًا.

ووجه "الديهي" رسالة لمن يريد تزييف التاريخ، قائلا: "لا تزيفوا التاريخ، ولا تقومون بتزويره ولا تمسوا هذه النقاط المضيئة التي أضاءت التاريخ المصري، نحن في فترة من أصعب الفترات التي مرت على الدولة المصرية والشعب يستدعي من هذا المعين الحضاري ما نستقوى به على صعوبة هذه المرحلة".