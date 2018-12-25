وزيرة السياحة تلتقي وفد الشباب الياباني بحضور وزير الآثار

25 ديسمبر 2018 - 08:32 م

التقت مساء أمس الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مع وفد الشباب الياباني الذي تستضيفه وزارة السياحة متمثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وذلك في الحفل الترحيبي الذي نظمته الهيئة لهم بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار.

والوفد هم مجموعة من الشباب الياباني من محافظات هيروشيما -اوكاياما- إهيمي اليابانية الذين تضرروا من جراء الفيضانات التي اجتاحت اليابان في يوليو الماضي، وتستضيفهم الهيئة في رحلة الى القاهرة والأقصر وأسوان خلال الفترة من 23 إلى 29 ديسمبر الجارى، وفقا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية فى إطار حرص الحكومة المصرية على مؤازرة الشعب الياباني وتوطيد العلاقات بين البلدين.



وحضر الحفل الترحيبي المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، والسفير ماساكي نوكي السفير الياباني بجمهورية مصر العربية.

وقد رحبت وزيرة السياحة بالوفد فى مصر، متمنية لهم رحلة سعيدة يستمتعوا خلالها بالمعالم الاثرية الفريدة التي سيقومون بزيارتها، ومؤكدة على عمق العلاقات التى تربط بين مصر واليابان على المستويين الرسمى والشعبى.

وحرص الشباب اليابانى على التقاط الصور التذكارية مع الدكتورة رانيا المشاط والدكتور خالد العناني.

من ناحيته أعرب رئيس هيئة تنشيط السياحة عن تمنياته أن تكون الزيارة اضافة قوية للصداقة اليابانية المصرية والتي تمتد بجذورها إلى عقود عديدة مضت، شهدت خلالها تعاون فى شتى المجالات الثقافية والسياحية و الإقتصادية والصناعية وغيرها، موضحا أن لصناعة السياحة دور كبير فى تعزيز روابط الصداقة والعلاقات الإنسانية بين الشعوب .





