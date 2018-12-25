غدا محاكمة مالك شركة ومسئول بالمترو لاتهامهما بالرشوة

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شيماء السيد

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تنظر غدا الأربعاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة  محمد سيد رضوان مالك الشركة الدولية للأنظمة المتكاملة ووليد .أ 43 سنة محام لقيامهما بعرض مبلغ 150 ألف جنيه رشوة على مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الاتفاق مقابل التغاضي عن المخالفات التى ترتكبها الشركة وعدم توقيع جزاء عليها وانهاء اجراءات صرف مستحقاتها.

تعقد جلسات المحاكمة برئاسة المستشار حماده شكري وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري وأسامة محمد على وسعيد عبد الرشيد.

وكشفت تحقيقات محمد الجرف وكيل أول نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة أن هانى على السيسي يعمل مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات وأنه المختص وظيفيا بالتوقيع على المستندات اللازمة لصرف مستخلصات الشركة واتخاذ اجراءات تحصيل الغرامات من الشركات المخلة بالتزاماتها التعاقدية معها وأن المتهم عرض عليه مبلغ الرشوة واعطاه 30 الف جنيه كمقدم رشوة بهدف استكمال التعامل مع شركته .

توصلت تحريات أحمد صلاح الشناوي عضو هيئة الرقابة الإدارية إلى صحة الواقعة وعرض المتهمين مبلغ الرشوة مقابل انهاء اجراءات صرف مستخلصات الشركة دون خصم وقام بمجاراة الشاهد الأول واتفقوا على تقديم مقدم الرشوة بأحد المطاعم.


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